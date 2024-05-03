В Кремле отреагировали на просьбу девочки из Донбасса

В Кремле пообещали рассмотреть возможность встречи школьницы из ДНР с Путиным

В Кремле постараются организовать встречу школьницы Маши из Донецкой народной республики (ДНР) с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводят «Известия».

Ранее проживающая в Макеевке (ДНР) девочка рассказала, что после начала спецоперации стала выходить с российским флагом на пустырь, чтобы поддержать летчиков. В беседе с журналистами она призналась, что хотела бы пообщаться с Путиным.

«Мы обязательно посмотрим и попробуем изыскать возможность, как такую встречу организовать», — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал результаты опроса о доверии президенту России, согласно которым главе государства доверяют 83 процента опрошенных. Песков назвал это свидетельством успешности работы Путина.