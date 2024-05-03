В Крыму боец СВО ударил девочку за отказ спеть лезгинку и попал на видео

В Крыму участник СВО ударил девочку за отказ спеть лезгинку, его сняли на видео

В Крыму участник специальной военной операции (СВО) напал на девочку за отказ спеть песню. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На видео мужчина угрожает крымчанке и обзывает ее. Затем он с разворота бьет девочку ногой. «Все, я тебя сняла», — говорит женский голос за кадром.

О том, что попавший на видео человек является бойцов СВО, стало известно 3 мая. Он подошел к исполнявшей песню девочке и попросил ее спеть лезгинку. Та ответила, что не умеет, после чего мужчина вышел из себя. Дальнейшее развитие ситуации и попало на видео.

Ранее в Ростове-на-Дону избили ветерана СВО. Жена военнослужащего утверждает, что это сделали украинцы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.