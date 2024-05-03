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17:52, 3 мая 2024Россия

В Крыму боец СВО ударил девочку за отказ спеть лезгинку и попал на видео

В Крыму участник СВО ударил девочку за отказ спеть лезгинку, его сняли на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Крыму участник специальной военной операции (СВО) напал на девочку за отказ спеть песню. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым».

На видео мужчина угрожает крымчанке и обзывает ее. Затем он с разворота бьет девочку ногой. «Все, я тебя сняла», — говорит женский голос за кадром.

О том, что попавший на видео человек является бойцов СВО, стало известно 3 мая. Он подошел к исполнявшей песню девочке и попросил ее спеть лезгинку. Та ответила, что не умеет, после чего мужчина вышел из себя. Дальнейшее развитие ситуации и попало на видео.

Ранее в Ростове-на-Дону избили ветерана СВО. Жена военнослужащего утверждает, что это сделали украинцы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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