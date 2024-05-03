В МИД России рассказали о вырождении свободы СМИ в Прибалтике и Молдавии

МИД РФ: в Прибалтике и в Молдавии сложилась ужасающая ситуация со свободой СМИ

В странах Прибалтики и Молдавии сложилась ужасающая ситуация со свободой СМИ. Об этом заявило во Всемирный день свободы печати Министерство иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве отметили «непрекращающийся произвол» правительств государств Запада против российских журналистов и СМИ.

«Отдельного внимания заслуживает ужасающая ситуация со свободой СМИ в прибалтийских республиках и Молдавии, власти которых с молчаливого согласия своих западных кураторов под предлогом борьбы с "российской пропагандой" устроили гонения против представителей русскоязычных медиа», — указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, в МИД отметили, что режим президента Украины Владимира Зеленского окончательно уничтожил свободу слова в стране, запретив оппозиционные СМИ и закрыв доступ к тысячам интернет-ресурсов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала удаление статьи Reuters о словах главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о легитимности ударов Вооруженных сил Украины по территории России «чисто английским убийством».