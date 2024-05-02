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21:26, 2 мая 2024Россия

В МИД России отреагировали на удаление статьи Reuters о словах Кэмерона

Захарова назвала чисто английским убийством удаление статьи Reuters о Кэмероне

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала удаление статьи Reuters о словах главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о легитимности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России чисто английским убийством.

«На наших глазах разворачивается “чисто английское убийство”. Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — отреагировала она.

Захарова подчеркнула, что первоначальная публикация была удалена спустя два часа после выпуска.

Ранее Reuters удалило статью, объяснив это «пересмотром некоторых деталей в материале». Изначально Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по территории России.

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      Евгений Силаев
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