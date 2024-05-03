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16:38, 3 мая 2024Бывший СССР

В МИД заявили о нежелании России вмешиваться в дела других стран

Захарова: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других стран

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела других стран. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на вопрос о ситуации в Грузии вокруг закона об иноагентах.

По ее словам, в России «заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию».

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал правительство Грузии отозвать законопроект об иноагентах и начать диалог с оппозицией. Как считает Тюрк, обозначение получающих финансирование из-за границы неправительственных организаций и СМИ как иностранных агентов «угрожает праву на свободу выражения мнений».

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      Алевтина Запольская
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