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11:42, 3 мая 2024Россия

В многоэтажке под Москвой произошел взрыв

В Химках произошел взрыв в многоэтажном доме, повреждения получили рамы и фасад
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области

В микрорайоне Левобережный в Химках в многоэтажном доме произошел взрыв. Как сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья, повреждения получили оконные рамы и фасад.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Как разъяснили в ведомстве, дом не газифицирован.

К месту происшествия прибыл городской прокурор. Причины случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в деревне Кушеево. Тогда причиной ЧП стала разгерметизация газового котла.

Еще раньше в Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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