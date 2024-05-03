В многоэтажке под Москвой произошел взрыв

В Химках произошел взрыв в многоэтажном доме, повреждения получили рамы и фасад

В микрорайоне Левобережный в Химках в многоэтажном доме произошел взрыв. Как сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья, повреждения получили оконные рамы и фасад.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Как разъяснили в ведомстве, дом не газифицирован.

К месту происшествия прибыл городской прокурор. Причины случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в деревне Кушеево. Тогда причиной ЧП стала разгерметизация газового котла.

Еще раньше в Махачкале две сотрудницы закусочной пострадали при взрыве газового баллона.