Военный ВСУ взял в заложники сослуживцев и медиков

«Страна.ua»: взявшему в заложники сослуживцев военному ВСУ грозит тюремный срок

В подконтрольной Киеву части Херсонской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял сослуживцев в заложники. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 1 мая. Вооруженный военный подошел к двум товарищам и, не объясняя причины, потребовал отвезти его к медикам. Когда они доехали до врачей, военнослужащий ВСУ взял в заложники и их. Мужчина заставил сотрудников медицинской службы сесть в другой автомобиль и вместе с ними направляться в сторону Николаева.

По дороге правоохранители остановили машины и задержали взявшего заложников украинского военного. В его отношении было возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что патрулировавший границу в Одесской области пограничник сбежал в Молдавию. Инцидент произошел в Тарутинском районе. Перед переходом границы мужчина снял военную форму и оружие.

