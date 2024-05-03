Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:18, 3 мая 2024Бывший СССР

Военный ВСУ взял в заложники сослуживцев и медиков

«Страна.ua»: взявшему в заложники сослуживцев военному ВСУ грозит тюремный срок

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял сослуживцев в заложники. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел 1 мая. Вооруженный военный подошел к двум товарищам и, не объясняя причины, потребовал отвезти его к медикам. Когда они доехали до врачей, военнослужащий ВСУ взял в заложники и их. Мужчина заставил сотрудников медицинской службы сесть в другой автомобиль и вместе с ними направляться в сторону Николаева.

По дороге правоохранители остановили машины и задержали взявшего заложников украинского военного. В его отношении было возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.

Ранее стало известно, что патрулировавший границу в Одесской области пограничник сбежал в Молдавию. Инцидент произошел в Тарутинском районе. Перед переходом границы мужчина снял военную форму и оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

      Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

      Назван основной покупатель российской электроэнергии

      54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов

      В Европе испугались требований репараций из-за изъятия российских активов

      США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

      Стало известно о смерти на СВО пропавшего в ходе суда о стрельбе в Чечне офицера

      Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

      Найден неожиданный способ профилактики рака

      В России будут разминировать территории с применением ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше