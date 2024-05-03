Врач предупредил о разрушающей зубы распространенной привычке

Врач Шаргородский заявил, что использование зубной нити разрушает зубы

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян о том, что использование зубной нити разрушает зубы. Выпуск, в котором врач рассказал о вреде этой распространенной привычки, доступен на платформе «Смотрим».

Шаргородский отметил, что использование зубной нити вредит зубам. «Не надо вот этих зубных нитей. Тем, кто это придумал, стоматологи должны каждый день платить зарплату: они делают все, чтобы у стоматологов было больше работы», — заявил врач.

Специалист рекомендовал для тщательной очистки зубов использовать ирригатор. «Ирригатор не исключает зубную щетку — это разные вещи и разная степень приложения ко всему», — заключил медик.

Ранее Шаргородский назвал «убийством зубов» использование зубочисток. По словам специалиста, зубочистки разрушают межзубной сосочек, а впоследствии и костную ткань, которая окружает зубы.