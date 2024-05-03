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16:34, 3 мая 2024Наука и техника

Обновление Windows повредило работу VPN

ArsTechnica: обновление нарушило работу VPN на всех версиях Windows

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Корпорация Microsoft признала, что после обновления Windows могут произойти сбои в работе VPN. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

О том, что после установки актуального обновления Windows некоторые VPN-клиенты могут перестать работать, ранее рассказали пользователи ОС от Microsoft. Позже в корпорации подтвердили факт нарушения работы и пообещали исправить проблему.

По словам журналистов медиа, VPN-клиенты могут быть повреждены на многих популярных версиях операционной системы — Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 и 2022. Представители Microsoft сообщили, что проблема вызвана обновлением KB5036893, которое вышло 9 апреля 2024 года.

В материале ArsTechnica также говорится, что пользователи Windows и ранее сталкивались с проблемами в работе VPN. Например, в начале 2022 года на ряде компьютеров были отключены протоколы L2TP и IPSEC VPN, выпущенный в 2023 году апдейт замедлил работу VPN-сервисов.

В середине апреля пользователи Windows 11 пожаловались на ошибки, появившиеся после установки актуального обновления. Владельцы ПК рассказали, что на их устройствах возник «белый экран».

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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