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12:19, 17 апреля 2024Наука и техника

Пользователи Windows 11 рассказали о белом экране после установки обновления

Windows Latest: Windows 11 может установиться с ошибкой «белого экрана»

Фото: Unsplash

Пользователи Windows 11 пожаловались на ошибки, появившиеся после установки актуального обновления. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Речь идет о крупном апдейте Windows 11 Moment 5, которое вышло в апреле. Обновление с идентификатором KB5036893 выпустили для версий 23H2 и 22H2 — оно должно было исправить большое количество ошибок системы. Однако многие пользователи рассказали о сбоях после его установки.

Основатель проекта Windows Latest Маянк Пармар заявил, что после установки Moment 5 на его компьютере появился белый экран. Автор предположил, что его появление может быть связано с ошибкой загрузки страницы Microsoft Edge или рекламными акциями.

Проблему «белого экрана» подтвердили некоторые пользователи Windows 11. По словам посетителей Reddit, им помогло отключение интернета и перезагрузка. Один из авторов рассказал, что запустил Windows в безопасном режиме, и проблема исчезла. При этом неизвестно, с чем она действительно была связана. Представители Microsoft не отреагировали на ошибку.

В конце 2023 года журналисты издания SlashGear объяснили ошибку Windows 11, из-за которой появляется розовый экран. По словам специалистов, чаще всего он возникает из-за неисправных периферийных устройств — мыши, клавиатуры, веб-камеры и прочего.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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