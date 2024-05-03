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16:59, 3 мая 2024Мир

Захарова пообещала Дании последствия за ограничения для танкеров из России

Захарова: РФ примет меры, если Дания введет ограничения для российских танкеров

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Globallookress.com

Россия примет жесткие меры в случае, если Дания введет ограничения на проход российских танкеров через Балтийские проливы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте внешнеполитического ведомства.

«Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», — пообещала дипломат.

По словам Захаровой, «все суда, включая российские, имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через Балтийские проливы», и подобное нарушение международного права недопустимо.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует включить в очередной, 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского «теневого флота».

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      Виктория Кондратьева
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