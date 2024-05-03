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16:05, 3 мая 2024Мир

Захарова сообщила о возвращении на Запад поставленного Украине оружия

Захарова: оружие, поставленное Украине, уже появляется в странах Запада

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Оружие, поставленное Украине, уже появляется у преступников в странах Запада и по всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Непосредственно на территории стран коллективного Запада уже совершаются по миру теракты, в которых замешано это [поставленное Украине] оружие», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что никто из жителей стран Запада не застрахован «от того, что не станет жертвой того самого оружия и тех самых идеологий, которые были Западом привиты киевскому режиму».

По словам официального представителя МИД, все проекты Запада, схожие с украинским, заканчивались тем, что «созданные и вскормленные коллективным Западом террористы на Запад же возвращались».

Ранее Захарова сравнила украинские власти с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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      Елизавета Мытарева
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