Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе. Что может грозить Израилю?

Алжир запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

Алжир запросил на вторник, 7 мая, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу массовых захоронений в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе. Консультации по данной теме будут закрытыми.

До этого провести независимое расследование в связи с обнаружением захоронения призвал и постпред России при ООН Василий Небензя.

В захоронениях обнаружили около 400 тел

В конце апреля на территории медицинского комплекса Насер в городе Хан-Юнис в Газе было обнаружено массовое захоронение. Братскую могилу, в которой, по данным палестинских властей, обнаружили около 400 тел, нашли после того, как израильские военные покинули населенный пункт.

У некоторых из них были связаны руки, что, конечно, указывает на серьезные нарушения международного гуманитарного права, и они должны стать объектом дальнейшего расследования Равина Шамдасани Представитель ООН

Помимо этого, массовые захоронения были обнаружены на территории больницы Аль-Шифа на севере Газы, которая была объектом операции израильского спецназа.

Израиль отрицает причастность армии к массовым захоронениям

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал это дезинформацией. Он заявил, что могила была вырыта жителями Газы задолго до прихода в Хан-Юнис армии.

Любая попытка обвинить Израиль в захоронении мирных жителей в массовых могилах является категорически ложной и представляет собой вопиющий акт дезинформации, направленной на делегитимацию Израиля Дмитрий Гендельман советник премьера Израиля

До этого Гражданская оборона Газы заявила, что только 100 тел были захоронены в могилах на территории больницы Насера до начала операции ЦАХАЛ.

Что может грозить Израилю?

Как отмечает Reuters, подтвержденные случаи убийства людей со связанными за спиной руками могут быть использованы судьями Международного уголовного суда (МУС) для того, чтобы подойти к выводу о том, что убитые не были активными участниками боевых действий. Согласно статуту МУС, убийство или ранение комбатанта, как и гражданского лица, находящегося под стражей, является военным преступлением. Однако Израиль не подписал соответствующий статут, поэтому не попадает под его действие. Тем не менее, МУС все равно сможет предъявить обвинения.

Кроме того, международное гуманитарное право требует уважения к умершим, включая обязанность предотвращать осквернение могил, а также обеспечивать идентификацию и надлежащее захоронение человеческих останков. Власти Газы, в частности, утверждали, что израильские военные закопали несколько тел в полиэтиленовых пакетах «на глубине трех метров, что привело к их быстрому разложению».

Помимо этого, агентство Reuters приводит кейс 2002 года по делу об убийствах палестинцев в лагере беженцев Дженин на Западном Берегу реки Иордан. Тогда Верховный суд Израиля постановил, что министерство обороны страны несет ответственность в соответствии с международным правом «за местонахождение, идентификацию, эвакуацию и захоронение тел палестинцев, убитых в боях». Судьи тогда заявили, что тела следует не хоронить в братских могилах, а передавать палестинским властям.