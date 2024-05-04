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13:36, 4 мая 2024Бывший СССР

Еще один президент приедет в Москву на парад Победы

Президент Таджикистана Рахмон приедет в Москву на День Победы 9 мая

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву для участия в праздновании Дня Победы и присутствия на параде, сообщает источник РИА Новости в субботу, 4 мая.

Собеседник агентства уточнил, что Рахмона пригласил в Россию президент Владимир Путин. Кроме того, он поучаствует в неформальной встрече глав стран СНГ. Из-за приезда Рахмона в Москву в Таджикистане мероприятия по случаю Дня Победы проведут на день раньше, 8 мая.

Ранее в субботу стало известно, что в Москву 9 мая приедут президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и африканской Гвинеи-Бисау Умару Сисоку. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит российскую столицу 8-9 мая.

3 мая Путин провел телефонный разговор с Рахмоном. Они обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в их числе — сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

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      Антон Похиляк
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