Еще один президент приедет в Москву на парад Победы

Президент Таджикистана Рахмон приедет в Москву на День Победы 9 мая

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву для участия в праздновании Дня Победы и присутствия на параде, сообщает источник РИА Новости в субботу, 4 мая.

Собеседник агентства уточнил, что Рахмона пригласил в Россию президент Владимир Путин. Кроме того, он поучаствует в неформальной встрече глав стран СНГ. Из-за приезда Рахмона в Москву в Таджикистане мероприятия по случаю Дня Победы проведут на день раньше, 8 мая.

Ранее в субботу стало известно, что в Москву 9 мая приедут президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и африканской Гвинеи-Бисау Умару Сисоку. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит российскую столицу 8-9 мая.

3 мая Путин провел телефонный разговор с Рахмоном. Они обсудили участие в приуроченных к Дню Победы мероприятиях в Москве и обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в их числе — сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

