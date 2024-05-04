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14:17, 4 мая 2024Мир

Конгрессмена США обвинили во взятке от азербайджанской нефтяной компании

Конгрессмена США Генри Куэльяра обвинили во взятке от азербайджанской компании
Генри Куэльяр

Генри Куэльяр. Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Члену палаты представителей Конгресса США от штата Техас демократу Генри Куэльяру и его жене Имельде Куэльяр предъявили обвинения во взяточничестве и отмывании денег, согласно обвинительному заключению.

Отмечается, что Куэльяр якобы получил взятку в размере 600 тысяч долларов (примерно 55 миллионов рублей) от азербайджанской нефтяной компании и от мексиканского банка. Данные средства, предположительно, были отмыты через подставные компании, принадлежащие жене конгрессмена.

В свою очередь, Минюст США считает, что в обмен на полученные деньги Куэльяр согласился использовать свое влияние в интересах упомянутых компании и банка.

Ранее в мае Перовский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы 41-летнего бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОМВД по району Новогиреево Владимира Пюрвеева по делу о взятке.

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      Карина Черных
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