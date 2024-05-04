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18:58, 4 мая 2024Спорт

«Крылья Советов» проиграли аутсайдеру РПЛ

«Оренбург» со счетом 2:1 обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Матиас Перес (с пенальти) и Дмитрий Воробьев. За самарцев забил Амар Рахманович.

«Оренбург», один из аутсайдеров РПЛ, смог подняться из зоны стыковых матчей. Команда переместилась с 14-го на 11-е место. «Крылья Советов» с 40 очками располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре 10 мая «Крылья Советов» дома сыграют против грозненского «Ахмата». Через два дня «Оренбург» примет на своем поле московский «Локомотив».

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      Дарья Коршунова
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