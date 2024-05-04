Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 4 мая 2024Россия

Найденных в петербургском подвале детей вернут матери

Мать найденных в петербургском подвале троих детей заявила, что ей вернут их

Фото: maxim ibragimov / Shutterstock / Fotodom

Троих детей, найденных в подвале многоэтажки на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, вернут их матери. Об этом сама женщина сообщила в беседе с «Известиями».

Как сообщила мать троих мальчиков, в настоящий момент она находится в Самаре и ждет у себя дома представителей местных органов опеки, которые должны прийти и проверить условия для дальнейшего проживания детей. После составления ими соответствующего акта он будет направлен их петербургским коллегам. «Дальше уже заявление пишу, и они обязаны отдать детей», — добавила женщина.

10 апреля в подвале жилого дома в Петербурге были обнаружены трое детей-маугли, которые жили там вместе с отцом, россиянином Артуром Талиповым. По словам их матери, когда мужчина забирал сыновей из Самары, в подвале он не проживал. Как пояснил сам Талипов, он забрал детей от матери и ее сожителя, поскольку сыновья жаловались, что их постоянно ругают.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS над Крымом. Чем российские военные научились уничтожать американские снаряды?

      Один из крупнейших банков Турции ужесточил условия открытия счетов россиянам

      Найденных в петербургском подвале детей вернут матери

      Найдена могила воевавшего за ВСУ командира наемников из Германии

      Стала известна судьба двух автомобилей арестованного замминистра обороны Иванова

      Бой Бетербиева с Биволом перенесли

      В Крыму ищут пропавших в открытом море солдат-срочников

      Ночью в Харькове прогремели взрывы

      Готов окончательный отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево в 2019 году

      Испанский министр заподозрил аргентинского президента в употреблении веществ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше