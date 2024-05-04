Найденных в петербургском подвале детей вернут матери

Мать найденных в петербургском подвале троих детей заявила, что ей вернут их

Троих детей, найденных в подвале многоэтажки на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, вернут их матери. Об этом сама женщина сообщила в беседе с «Известиями».

Как сообщила мать троих мальчиков, в настоящий момент она находится в Самаре и ждет у себя дома представителей местных органов опеки, которые должны прийти и проверить условия для дальнейшего проживания детей. После составления ими соответствующего акта он будет направлен их петербургским коллегам. «Дальше уже заявление пишу, и они обязаны отдать детей», — добавила женщина.

10 апреля в подвале жилого дома в Петербурге были обнаружены трое детей-маугли, которые жили там вместе с отцом, россиянином Артуром Талиповым. По словам их матери, когда мужчина забирал сыновей из Самары, в подвале он не проживал. Как пояснил сам Талипов, он забрал детей от матери и ее сожителя, поскольку сыновья жаловались, что их постоянно ругают.