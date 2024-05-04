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10:24, 4 мая 2024Экономика

Один из крупнейших банков Турции ужесточил условия открытия счетов россиянам

РБК: турецкий DenizBank увеличил число отказов в открытии счетов россиянам

Фото: Murad Sezer ADCO / Reuters

Турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают гражданам России открывать карты.

Отмечается, что один из крупнейших банков страны увеличил число отказов в данной услуге даже тем россиянам, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) и прописку. При этом финансовая организация делает исключения клиентам с большим депозитом — от 100 тысяч долларов (примерно девять миллионов рублей) и выше.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — отметил Сергей Овсянников, один из посредников.

В свою очередь, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле, добавил, что на открытие счета влияют личные договоренности с конкретным отделением банка и представители клиента.

Ранее в мае турецкий госбанк Ziraat опроверг появившиеся сообщения о запрете на открытие счетов гражданам России. По словам представителя банка, кредитная организация проводит тщательный контроль при открытии счетов — клиент должен предоставить точные данные, вид на жительство и право на работу или учебу в Турции. При этом источник подчеркнул, заявления на открытие счетов от россиян принимаются, и какие-либо ограничения в отношении таких операций отсутствуют.

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      Алина Гостева
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