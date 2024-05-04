Жена спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО. Она заявила, что военный погиб еще в 2007 году

Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его гибели на СВО

Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявила зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, чей сын был сослуживцем Ульмана.

Семья Ульмана в недоумении от сообщений о его смерти

Коробенкова рассказала, что в субботу, 4 мая, разговаривала по телефону с супругой Ульмана и та находится в недоумении от информации о смерти капитана, распространяемой в СМИ.

Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут Наталья Коробенкова зампредседателя организации «Женщины Бурятии»

При этом она уточнила, что официальных данных о смерти Ульмана нет. «Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», — добавила Коробенкова.

О гибели Ульмана в зоне СВО сообщалось ранее в мае

О гибели Ульмана сообщил руководитель общественной организации «Союз военнослужащих "Защита"» Сергей Семанчук ранее в начале мая. Позже эту информацию подтвердила Коробенкова. Она рассказала, что капитан был на территории Украины и воевал на стороне России. «Несмотря на то что его осудили, все равно он принял решение защищать свою Родину. Я считаю его настоящим героем и патриотом», — отметила Коробенкова.

При каких обстоятельствах погиб Ульман и каким образом оказался в зоне СВО, неизвестно. По информации некоторых Telegram-каналов, спецназовец по-прежнему находится в федеральном розыске.

Эдуард Ульман Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Спецназовца обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни

В 2002 году в ходе второй чеченской кампании Эдуард Ульман был капитаном спецназа Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. 11 января разведгруппа спецназа под его командованием, находясь в засаде в Шатойском районе Чечни, обстреляла автомобиль УАЗ. Как утверждали впоследствии спецназовцы, водитель машины не реагировал на требования остановиться и предупредительную стрельбу в воздух, поэтому был открыт огонь на поражение. В тот момент дорога, по которой ехал УАЗ, была перекрыта для поимки известного полевого командира Хаттаба (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В автомобиле находились мирные жители, 41-летняя беременная женщина, мать семерых детей, погибла. Другим пострадавшим спецназовцы оказали первую помощь и увели в загон для скота, однако позже получили приказ от находившегося на пункте управления операцией майора Алексея Перелевского уничтожить всех. Ульман утверждал, что трижды просил повторить приказ майора, в последний раз дав прослушать его всем бойцам подразделения. После этого приказ был исполнен.

При этом, по версии обвинения, военные убили людей, испугавшись ответственности за содеянное. Чтобы скрыть следы, спецназовцы положили тела в автомобиль, который попытались взорвать, имитируя наезд на фугас, а потом подожгли.

В мае 2004 года Ульмана и других обвиняемых оправдали: присяжные посчитали, что военные выполняли приказ командования. Позже на фоне жалоб представителей потерпевших приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение. В июне 2007-го Северо-Кавказский окружной военный суд заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от 9 до 12 лет колонии. Тогда в зале суда находился только один обвиняемый — остальные пропали перед вынесением приговора. Их объявили в розыск.

О судьбе Ульмана не сообщалось.