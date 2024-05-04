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16:47, 4 мая 2024Россия

Жена спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО. Она заявила, что военный погиб еще в 2007 году

Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его гибели на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявила зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, чей сын был сослуживцем Ульмана.

Семья Ульмана в недоумении от сообщений о его смерти

Коробенкова рассказала, что в субботу, 4 мая, разговаривала по телефону с супругой Ульмана и та находится в недоумении от информации о смерти капитана, распространяемой в СМИ.

Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут

Наталья Коробенковазампредседателя организации «Женщины Бурятии»

При этом она уточнила, что официальных данных о смерти Ульмана нет. «Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», — добавила Коробенкова.

О гибели Ульмана в зоне СВО сообщалось ранее в мае

О гибели Ульмана сообщил руководитель общественной организации «Союз военнослужащих "Защита"» Сергей Семанчук ранее в начале мая. Позже эту информацию подтвердила Коробенкова. Она рассказала, что капитан был на территории Украины и воевал на стороне России. «Несмотря на то что его осудили, все равно он принял решение защищать свою Родину. Я считаю его настоящим героем и патриотом», — отметила Коробенкова.

При каких обстоятельствах погиб Ульман и каким образом оказался в зоне СВО, неизвестно. По информации некоторых Telegram-каналов, спецназовец по-прежнему находится в федеральном розыске.

Эдуард Ульман

Эдуард Ульман

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Спецназовца обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни

В 2002 году в ходе второй чеченской кампании Эдуард Ульман был капитаном спецназа Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. 11 января разведгруппа спецназа под его командованием, находясь в засаде в Шатойском районе Чечни, обстреляла автомобиль УАЗ. Как утверждали впоследствии спецназовцы, водитель машины не реагировал на требования остановиться и предупредительную стрельбу в воздух, поэтому был открыт огонь на поражение. В тот момент дорога, по которой ехал УАЗ, была перекрыта для поимки известного полевого командира Хаттаба (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В автомобиле находились мирные жители, 41-летняя беременная женщина, мать семерых детей, погибла. Другим пострадавшим спецназовцы оказали первую помощь и увели в загон для скота, однако позже получили приказ от находившегося на пункте управления операцией майора Алексея Перелевского уничтожить всех. Ульман утверждал, что трижды просил повторить приказ майора, в последний раз дав прослушать его всем бойцам подразделения. После этого приказ был исполнен.

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При этом, по версии обвинения, военные убили людей, испугавшись ответственности за содеянное. Чтобы скрыть следы, спецназовцы положили тела в автомобиль, который попытались взорвать, имитируя наезд на фугас, а потом подожгли.

В мае 2004 года Ульмана и других обвиняемых оправдали: присяжные посчитали, что военные выполняли приказ командования. Позже на фоне жалоб представителей потерпевших приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение. В июне 2007-го Северо-Кавказский окружной военный суд заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от 9 до 12 лет колонии. Тогда в зале суда находился только один обвиняемый — остальные пропали перед вынесением приговора. Их объявили в розыск.

О судьбе Ульмана не сообщалось.

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