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19:34, 4 мая 2024Экономика

В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу

Эксперт Арслан: принятый парламентом Турции закон позволит поставлять СПГ Европе

Фото: Costas Baltas / Reuters

Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайджана. Об этом заявил глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан, его слова приводит РИА Новости.

Накануне в парламенте состоялось голосование за законопроект, который добавил в турецкий Закон о сбыте природного газа слово «сжижение». По словам эксперта, внесение изменений позволит Турции осуществлять поставки СПГ в европейские, прежде всего, соседние страны. Арслан напомнил, что в прошлом году экспорт природного газа из страны достиг 900 миллионов кубометров, из которых 370 миллионов были отправлены в Болгарию.

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Глава ассоциации подчеркнул, что Турция находится «в самом центре моста спроса и предложения на природный газ». По его словам, республика готова быстрее доставлять газ странам-импортерам в случае избытков его добычи в России и Азербайджане. Арслан предположил, что, с учетом существующих импортных контрактов Турции и увеличения производственных мощностей, в ближайшие годы страна будет развивать торговлю с соседями в Восточной Европе.

Инициатива создания газового хаба исходила от российского президента Владимира Путина. Проект начал обсуждаться Россией и Турцией после взрывов на газопроводах «Северный поток» для компенсации потерянного объема транзита по ним.

Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар заявлял, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции может быть завершено в 2024 году. Он отметил, что на создание механизма торговли может потребоваться около года. В настоящее время Турция продолжает консультироваться по этому вопросу с «Газпромом» и другими партнерами. Анкара планирует вывести площадку на международный уровень.

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