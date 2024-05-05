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22:50, 5 мая 2024Спорт

Призер Олимпиады задал вопрос собравшимся на Игры-2026 россиянам

Призер Олимпиады Иван Алыпов заявил, что россиян не хотят видеть на Играх-2026

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпиады 2006 года в Турине в командном спринте, бывший лыжник Иван Алыпов задал вопрос собравшимся на Игры 2026 года в Милане российским спортсменам. Его слова приводит «Чемпионат».

«Дело в том, что нас там не хотят видеть. А что там в таком случае делать? Если нас там не ждут, если это противоречит всем законам спорта, то какой в этом смысл?» — заявил Алыпов. По его мнению, россияне будут чувствовать себя некомфортно в подобных условиях.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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      Анастасия Борисова
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