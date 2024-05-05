Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

Блогер Гусейн Гасанов сообщил о погашении основной суммы долга перед налоговой

После новостей о многомиллионном долге перед налоговой российский блогер Гусейн Гасанов сообщил, что погасил основную сумму задолженности. Об этом он написал в сторис в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Видел новости. Спасибо за вашу поддержку. Основной долг закрыли. Штрафы тоже в ближайшее время закроем. Люблю вас», — отреагировал он.

5 мая сообщалось, что у Гасанова нашли налоговые долги на сумму 153 миллиона рублей. 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера выплатить задолженность. На следующий день счета компании «Банда фудс», доля в которой принадлежит Гасанову, были заблокированы. Организация занимается ресторанами и доставкой еды.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что в настоящий момент у них нет задолженностей перед ФНС. По его словам, блогеры подали декларацию за 2023 год, а срок оплаты истекает 15 июля.