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22:20, 5 мая 2024Интернет и СМИ

Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

Блогер Гусейн Гасанов сообщил о погашении основной суммы долга перед налоговой
Гусейн Гасанов

Гусейн Гасанов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

После новостей о многомиллионном долге перед налоговой российский блогер Гусейн Гасанов сообщил, что погасил основную сумму задолженности. Об этом он написал в сторис в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Видел новости. Спасибо за вашу поддержку. Основной долг закрыли. Штрафы тоже в ближайшее время закроем. Люблю вас», — отреагировал он.

5 мая сообщалось, что у Гасанова нашли налоговые долги на сумму 153 миллиона рублей. 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера выплатить задолженность. На следующий день счета компании «Банда фудс», доля в которой принадлежит Гасанову, были заблокированы. Организация занимается ресторанами и доставкой еды.

Ранее адвокат блогеров Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков сообщил, что в настоящий момент у них нет задолженностей перед ФНС. По его словам, блогеры подали декларацию за 2023 год, а срок оплаты истекает 15 июля.

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      Марина Совина
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