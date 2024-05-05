Российский футболист рассказал о шокирующих вещах в Европе

Полузащитник Никита Глушков оценил безопасность и зарплаты в Словакии

Российский футболист Никита Глушков рассказал о том, что его шокировало во время выступлений в Словакии. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В словацком городе Требишов было население около 30 тысяч, и треть — цыгане. По вечерам было опасно гулять – вдруг кто-то из-за угла выпрыгнет. Пару раз бывало, что они выходили посмотреть», — заявил Глушков.

Также футболист рассказал о маленьких зарплатах в его профессиональной сфере в Словакии. По его словам, в 2014 году он получал в месяц 300 евро или 20 тысяч рублей по курсу того времени. «Это очень мало даже по сравнению со Второй лигой в России», — отметил полузащитник.

Сейчас Глушков выступает за тольяттинский «Акрон», который претендует на выход в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). Ранее полузащитник играл за словацкий «Славой», «Сибирь», «Урал», «Балтику» и «Енисей».