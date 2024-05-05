Телевидение Нигера сообщило о поставке гумпомощи и военной техники из России

Tele Sahel: Россия поставила гумпомощь и военную технику Нигеру

Россия грузовыми самолетами поставила гуманитарную помощь и военную технику в Нигер. Об этом сообщается в эфире телеканала Tele Sahel.

Отмечается, что «менее чем за месяц Россия направила три грузовых рейса для перевозки военной техники и несколько инструкторов в Ниамей».

Ранее военные армии США объявили о режиме повышенной боевой готовности из-за размещения российских коллег на территории авиабазы ВВС Нигера рядом с американцами.