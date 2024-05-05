В Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов

Командующий миссией ЕС в Красном море заявил о нехватке кораблей

Для эффективного выполнения задач миссии ЕС Aspides по обеспечению безопасности в Красном море не хватает кораблей. Об этом в воскресенье, 5 мая, со ссылкой на командующего военно-морской операцией Василиоса Грипариса сообщает издание Der Spigel.

По словам контр-адмирала Грипариса, миссии не хватает десятка кораблей. Эту информацию он передал в Брюссель, отметив, что после запланированного отбытия в Германию фрегата «Гессен» в его распоряжении осталось только три корабля. Имеющимися силами возможно сопровождать лишь четыре торговых судна в день.

Грипарис утверждает, что за 100 дней работы миссии удалось обеспечить безопасный проход 96 торговым судам, при этом было сбито 12 дронов и одна ракета, выпущенные хуситами.

30 апреля йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Днем ранее, 29 апреля, военно-морские силы (ВМС) Великобритании зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега йеменского портового города Моха.