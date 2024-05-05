В МИД России Зеленского назвали предателем
Президент Украины Владимир Зеленский предал память своего деда, который участвовал в Великой Отечественной войне, поэтому он является предателем. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ТАСС.
«100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов», — объяснил дипломат.
Кроме того, он опубликовал фото украинского лидера у памятника его деда — Семена Ивановича Зеленского. Отмечается, что дед Зеленского носил звание капитана и был награжден двумя орденами Красной Звезды.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога. Она заявила, что эта фраза украинского лидера является чем-то «из разряда ритуалов древних укров».