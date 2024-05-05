Захарова высмеяла заявление Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога

Захарова заподозрила передоз у Зеленского после слов о шевроне с Украиной у Бога

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла и назвала передозом заявление президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога. Слова дипломата приводит телеканал РЕН ТВ.

«Шеврон на плече у Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки. Передоз», — посчитала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в своем пасхальном поздравлении украинский лидер выразил мнение, что Бог носит на своем плече шеврон с флагом Украины. По словам Зеленского, Господь является союзником украинцев.