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10:35, 5 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о поддержке Украины Богом

Зеленский: у Бога на плече шеврон с украинским флагом

Фото: Thomas Peter / Reuters

У Бога на плече шеврон с украинским флагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к народу на Пасху, которое состоялось в храме Святой Софии в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — заверил украинский президент.

По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Ранее Зеленский предупредил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), что они должны быть готовы к новому этапу боевых действий. Он отметил, что российская сторона готовится к расширению своего наступления.

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      Виктория Кондратьева
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