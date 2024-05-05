Зеленский заявил о поддержке Украины Богом

Зеленский: у Бога на плече шеврон с украинским флагом

У Бога на плече шеврон с украинским флагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к народу на Пасху, которое состоялось в храме Святой Софии в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — заверил украинский президент.

По его словам, Россия является бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Ранее Зеленский предупредил военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), что они должны быть готовы к новому этапу боевых действий. Он отметил, что российская сторона готовится к расширению своего наступления.

