55-летняя Светлана Бондарчук поделилась видео в леопардовом бикини

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук поделилась видео в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летняя знаменитость предстала перед камерой позирующей на пляже. Она показала подтянутую фигуру в бикини, оформленном пестрым леопардовым принтом и тонкими завязками. Также бывшая жена известного кинопродюсера Федора Бондарчука надела белое ожерелье и массивный голубой браслет.

Можно заметить, что на лице телезвезды отсутствует макияж, а волосы распущены и уложены в небрежные локоны.

В апреле Светлана Бондарчук показала сумку люксового бренда почти за полмиллиона рублей.