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16:31, 6 мая 2024Экономика

Белорусский автомобиль вошел в топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Белорусский Belgee X50 впервые вошел в топ-10 популярных кроссоверов в России

Кадр: AutoMPS / YouTube

В апреле 2024 года белорусский автомобиль впервые вошел в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. Об этом со ссылкой на данные АО «ППК» сообщает агентство «Автостат».

Речь идет о модели Belgee X50, в рейтинге она заняла девятое место — за месяц в РФ было реализовано 3005 таких машин. Самым популярным в сегменте кроссоверов в апреле стал Haval Jolion (6112 автомобилей), на втором и третьем месте — отечественные Lada Niva Travel и Lada Niva Legend (5044 и 4501 единица соответственно).

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В топ-10 самых продаваемых моделей в прошлом месяце также вошли Chery Tiggo 4 PRO (4286 автомобилей), OMODA C5 (3499 штук), Geely Monjaro (3302 единицы), Haval M6 (3235 штук) и Geely Coolray (2130 авто).

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в России подскочили в апреле на 80 процентов в годовом выражении. Всего за месяц было реализовано 136 тысяч единиц, отметили в ведомстве. Среди моделей лидерами продаж стали отечественные Lada Granta (18 771 автомобиль), Lada Vesta (13 299 единиц) и Lada Niva (5045 единиц), а также китайские Haval Jolion (6111 авто), Lada Niva (5045 единиц) и Geely Monjaro (3264 единицы).

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