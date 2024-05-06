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12:27, 6 мая 2024Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН назвала причину отказа от работы в Comedy Club

Экс-участница КВН Тевосова не пошла в Comedy Club из-за низкопробного юмора

Кадр: «Эмпатия Манучи» / YouTube

Продюсер и бывшая участница КВН Диана Тевосова назвала причину отказа от работы в шоу Comedy Club. На эту тему она высказалась в интервью актеру Вячеславу Манучарову, видео доступно на YouTube.

Тевосова рассказала, что им с мужем, бывшим участником КВН Алексеем Ляпичевым предлагали работать в Comedy Club, однако они отказались.

«Мы считали, что для нас важен интеллигентный юмор, важно шутить правильно. И вот эта история с немножко низкопробным юмором не очень нам близка была, и мы поэтому не пошли [в Comedy Club]» — объяснила продюсер.

Ранее участница Comedy Club Екатерина Шкуро раскрыла главную сложность выступлений в проекте. Она согласилась с мнением, что аудиторию программы бывает трудно рассмешить на съемках.

Диана Тевосова — бывшая актриса и директор команд КВН «Незолотая молодежь», «А ну-ка, девушки!» и не только. После ухода из КВН стала генеральным директором детского развивающего центра «Имена Продакшн». Также сотрудничала с программой «Вечерний Ургант» на Первом канале. С 2022 по 2023 год выступала советником председателя Синодального отдела по делам молодежи РПЦ. Также она работает над рубриками программ для телеканалов «Спас» и «Союз».

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      Маргарита Щигарева
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