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19:53, 6 мая 2024Наука и техника

Обнаружены лечащие воспаление бактерии

Nature Communications: в микробиоме кишечника нашли лечащие воспаление бактерии

Фото: National DNA Institute / Unsplash

Ученые Университета Торонто нашли в кишечнике бактериальные соединения, которые можно использовать для лечения воспаления и других симптомов проблем с пищеварением. Результаты были представлены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В состав микробиома кишечника входят микроорганизмы, которые производят различные соединения в качестве побочных продуктов от переработки остатков пищеварения. Они могут связываться с ядерными рецепторами внутри клеток, активируя гены и вызывая синтез определенных белков и некодирующих последовательностей РНК.

Ученые обнаружили, что бактериальные соединения дииндолилметан (DIM) и дииндолилэтан (DIE) действуют аналогично искусственным молекулам, которые в настоящее время используются для регулирования конститутивного андростанового рецептора, также известного как CAR. Это делает их жизнеспособными кандидатами для разработки лекарств.

CAR играет решающую роль в регулировании расщепления, поглощения и удаления чужеродных веществ в печени, включая лекарства, и также участвует в воспалении кишечника. До сих пор не существовало подходящего соединения, которое связывалось бы как с человеческой, так и с мышиной версией рецептора, что необходимо для доклинических исследований.

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      Александр Еникеев
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