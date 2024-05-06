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13:36, 6 мая 2024Наука и техника

На Марсе обнаружили пригодные для жизни условия в древности

Journal of Geophysical Research: древний Марс был пригоден для жизни

Фото: NASA / JPL-CALTECH / MSSS / Reuters

Ученые обнаружили доказательства того, что в древности на Марсе были условия, похожие на земные и делающие его пригодным для жизни. Результаты исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets.

Инструмент ChemCam на борту марсохода НАСА Curiosity обнаружил повышенное содержание марганца в породах дна озера в формации Мюррей, расположенной в древнем марсианском кратере Гейла. Как пишут авторы, в крупнозернистых породах наблюдалось обогащение марганцем до 45 раз и железом до 1,5 раза по сравнению со средним химическим составом мелкозернистых пород формации. Эти отложения образовались в реке, дельте или вблизи береговой линии древнего озера.

Исследователи рассмотрели различные механизмы осаждения оксида железомарганца в этом месте, в том числе осаждения из озерной воды вдоль берега озера и осаждения из грунтовых вод, проникающих через пористые пески вдоль берега озера. Все возможные пути требуют сильно окислительных условий, подобных тем, что существуют на Земле.

Сильно окислительным условиям способствует высокое содержание кислорода в атмосфере, который образуется в результате фотосинтеза, а также из-за микробов, катализирующих реакции окисления марганца. Эти микроорганизмы могли также существовать на Марсе, используя марганец и его многочисленные окислительно-восстановительные состояния в качестве источника энергии для метаболизма.

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      Александр Еникеев
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