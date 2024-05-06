Документы о планах Гитлера на Сталина передали Музею Победы

МО России передало Музею Победы рассекреченные документы о планах Гитлера

Министерство обороны России передало Музею Победы рассекреченные документы о планах главы Третьего Рейха Адольфа Гитлера на лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в документах содержатся данные о том, что Гитлер планировал взять в плен Сталина уже через три недели после начала вторжения в СССР. Рейх предполагал, что в этом немецким войскам помогут союзники на территории Советского государства.

Также из переданных в Музей Победы документов следует, что уже в августе 1941 гитлеровские войска должны были вторгнуться в Великобританию.