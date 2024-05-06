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13:50, 6 мая 2024Из жизни

Домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

В Таиланде домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

Фото: nationthailand.com

В Таиланде домработница унаследовала от начальницы более 150 миллионов бат (374 миллиона рублей). Об этом сообщает Thaiger.

Французская предпринимательница Катрин оставила в наследство своей экономке Тим виллу стоимостью 100 миллионов бат (249 миллионов рублей), прилегающие к ней земли, автомобиль, ювелирные украшения и счет в банке с 50 миллионами бат (124,6 миллиона рублей). Кроме того, она попросила домработницу ухаживать за тремя ее кошками и выделила деньги на собственные похороны. Тим заявила, что пока не знает, что будет делать с наследством, но машину и дом не продаст.

Катрин добровольно рассталась с жизнью. Полиция предполагает, что причиной такого решения стала усталость от борьбы с раком.

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Тим работала у Катрин 17 лет. Домработница и начальница тепло общались все эти годы. С развитием бизнеса Катрин начала строить виллы на тайском острове Самуи. В управлении строительством предпринимательнице помогали Тим и бывший муж Винсент. Ему она оставила в наследство две виллы.

Ранее сообщалось, что 80-летняя миллионерша из Италии завещала пять миллионов евро сиделке, лишив наследства десятерых племянников. Родственники аристократки обратились в прокуратуру, чтобы обжаловать завещание.

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      Юлия Юткина
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