ЕС рассмотрит запрет на финансирование Россией партий и аналитических центров

Bloomberg: ЕС намерен запретить финансирование РФ партий и аналитических центров

Евросоюз (ЕС) намерен рассмотреть включение в 14-й пакет санкций запрета на финансирование Россией европейских политических партий и аналитических центров. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили знакомые с обсуждением источники агентства, с соответствующей рекомендацией выступила Еврокомиссия. Также предлагается запретить работу четырех пророссийских медиа.

«Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует включить в 14-й пакет санкций ограничения в отношении «теневого флота» России.