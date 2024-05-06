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19:08, 6 мая 2024Мир

ЕС рассмотрит запрет на финансирование Россией партий и аналитических центров

Bloomberg: ЕС намерен запретить финансирование РФ партий и аналитических центров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Евросоюз (ЕС) намерен рассмотреть включение в 14-й пакет санкций запрета на финансирование Россией европейских политических партий и аналитических центров. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили знакомые с обсуждением источники агентства, с соответствующей рекомендацией выступила Еврокомиссия. Также предлагается запретить работу четырех пророссийских медиа.

«Мы не признаем их средствами массовой информации, это просто инструменты путинской пропаганды», — заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует включить в 14-й пакет санкций ограничения в отношении «теневого флота» России.

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      Глеб Бажуткин
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