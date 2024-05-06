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16:21, 6 мая 2024Мир

Генерал НАТО заявил об отсутствии будущего у Украины без Крыма

Генерал НАТО Ходжес: у Украины без Крыма нет будущего
Бен Ходжес

Бен Ходжес. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Восстановление экономики Украины зависит от Крыма, без него у нее нет будущего. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.

«Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от Крыма. Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут финансировать восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военной эскалации», — сказал Ходжес.

Генерал добавил, что полуостров имеет выгодное расположение, которое позволяет полностью контролировать регион Черного моря и его коммуникации. Он подчеркнул, что с территории Крыма удобно наносить стратегические удары по инфраструктуре потенциального противника.

Ранее Ходжес предупредил, что Украина рискует потерять помощь Запада, если Киев не мобилизует достаточное количество людей. Военный добавил, что если большая часть украинского населения не захочет служить в армии, существует большой риск отказа стран Североатлантического альянса поставлять оружие.

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      Дарья Устьянцева
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