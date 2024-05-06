ВСУ получили ракеты Patriot из Испании

Глава Минобороны Испании Роблес подтвердила наличие ракет ПВО Patriot ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили поставленные Мадридом ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес, передает портал Libertad Digital.

«Группа ракет Patriot уже прибыла на Украину (...) на прошлой неделе. Мы, очевидно, работаем в координации с нашими союзниками [по НАТО] по этому вопросу», — рассказала глава оборонного ведомства.

При этом Роблес не назвала точное количество поставленных ракет. Кроме того, Испания направила исключительно боеприпасы без комплектующих, необходимых для системы ПВО. На данный момент ВСУ располагает тремя батареями Patriot.

Ранее министерство обороны Испании подтвердило отправку Украине ракет Patriot, а также бронеавтомобилей и танков Leopard. Ведомство сообщило также, что в ближайшие два месяца Мадрид поставит Киеву ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии.