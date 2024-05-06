Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 6 мая 2024Путешествия

Грабители жестоко расправились с туристами в Мексике и сбросили их в колодец

Туристы поехали на отдых в Мексику и были найдены бездыханными в колодце

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Трое туристов поехали на отдых в Мексику и были найдены бездыханными в колодце. Подробностями истории делится Sky News.

Братья Джейк и Каллум Робинсон из Австралии и Джек Картер Роуд из США отправились в Латинскую Америку, чтобы заняться серфингом, и пропали без вести. В последний раз их видели неделю назад недалеко от северного города Энсенада, рядом с границей с США.

Материалы по теме:
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024

По данным прокуратуры, грабители, которые увидели грузовик туристов и их палатки, жестоко расправились с путешественниками и сбросили их в колодец глубиной 15 метров. Чтобы вытащить из него тела, полицейским потребовалось два часа. По подозрению в преступлении допрашивают троих мужчин.

В апреле испанский турист жестоко расправился с колумбийским хирургом на популярном тайском курорте Панган. Злоумышленник расчленил его тело и отвез пластиковые пакеты на свалку.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Путин заявил об экономической агрессии против России

      Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

      Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

      Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

      Си Цзиньпин ответил на претензии главы Еврокомиссии

      Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

      В России обозначили условие применения ядерного оружия

      Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

      В Великобритании размножились мохнатые прыгающие пауки-иммигранты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше