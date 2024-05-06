Грабители жестоко расправились с туристами в Мексике и сбросили их в колодец

Туристы поехали на отдых в Мексику и были найдены бездыханными в колодце

Трое туристов поехали на отдых в Мексику и были найдены бездыханными в колодце. Подробностями истории делится Sky News.

Братья Джейк и Каллум Робинсон из Австралии и Джек Картер Роуд из США отправились в Латинскую Америку, чтобы заняться серфингом, и пропали без вести. В последний раз их видели неделю назад недалеко от северного города Энсенада, рядом с границей с США.

По данным прокуратуры, грабители, которые увидели грузовик туристов и их палатки, жестоко расправились с путешественниками и сбросили их в колодец глубиной 15 метров. Чтобы вытащить из него тела, полицейским потребовалось два часа. По подозрению в преступлении допрашивают троих мужчин.

В апреле испанский турист жестоко расправился с колумбийским хирургом на популярном тайском курорте Панган. Злоумышленник расчленил его тело и отвез пластиковые пакеты на свалку.

