Блогерша Карина Истомина призналась в любви к роскошным вещам

Популярная блогерша Карина Истомина высказалась о любви к роскошным вещам. На эту тему она поговорила в интервью с журналисткой Ксенией Собчак.

Собчак обратила внимание на то, что у жены футболиста Федора Смолова есть сумка Hermes Birkin, стоимость которой может достигать трех миллионов рублей. Инлфюэнсер призналась, что сама приобрела себе изделие в качестве подарка на рождение дочери. При этом Истомина уточнила, что любит хорошую одежду, но не страдает шопоголизмом.

«У меня нет одержимости вещами (...) У меня не так много вещей, я не шмоточница. Мне нравятся классные, дорогие шмотки, но в целом у меня не тонального мышления по вещам», — заявила гостья выпуска и добавила, что часто носит дизайнерские вещи из гардероба супруга. «Мне нравятся его вещи, не вижу смысла покупать их в двойном объеме», — уточнила она.

Истомина и Смолов поженились в начале июня 2023 года. Тогда нападающий московского «Динамо» опубликовал фотографию невесты в белом платье, которая демонстрирует обручальное кольцо. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с кольцами.