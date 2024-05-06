Москвичам пообещали снег на праздниках

Синоптик Позднякова: 9 мая в Москве может пойти снег

В День Победы, 9 мая, в Москве может пойти снег. Непогоду на праздниках жителям столицы пообещала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

По словам синоптика, средняя суточная температура воздуха в четверг в Москве окажется на 8-10 градусов ниже нормы. «В ночные часы не исключен мокрый снег», — написала Позднякова.

Отмечается, что в последний раз такая ситуация в столице наблюдалась 9 мая 2017 года. Тогда снег разной интенсивности шел в период с 6:00 до 9:00 часов при температуре воздуха около одного градуса тепла.

6 мая три российских региона предупредили о снеге. Осадки могут выпасть на этой неделе в Ярославле, Костроме и Подмосковье.