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03:23, 6 мая 2024Силовые структуры

Начался суд над убившим семерых сослуживцев российским сержантом

«Ъ»: суд начал рассмотрение дела убившего 7 сослуживцев сержанта Лобовикова

Фото: Alexey Belkin Source: Business Online

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семерых сослуживцев. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По версии следствия, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Сначала Лобовиков вместе с сослуживцами отметил Старый новый год. Затем сержант решил проверить караулы и остался недоволен.

После этого он вызвал одного из солдат, выдернул чеку из гранаты и попросил вставить ее обратно. Подчиненный отметил, что не умеет этого делать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения.

В помещении находились несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатой. В результате семь человек погибли, а еще 10 — пострадали.

Лобовикова задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, причинение легкого и среднего вреда здоровью, незаконном хранении взрывчатых веществ.

Во время первого заседания прокурор зачитал обвинительное заключение. Он отметил, что своими действиями сержант нанес ущерб на семь миллионов рублей.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана войны в Чечне Алексея Худякова.

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      Евгений Силаев
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