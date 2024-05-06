Названы последствия провала встречи по Украине в Швейцарии для Зеленского

Соскин: провал встречи в Швейцарии может привести к краху власти Зеленского

Провал встречи по Украине в Швейцарии, запланированной на 15-16 июня, может привести к краху власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемой встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского», — заявил Соскин.

Он также уверен, что власти Зеленского также угрожает тот факт, что 20 мая закончится срок его полномочий, после чего он станет нелегитимным президентом.

Ранее Зеленский допустил, что Украина может начать переговоры с Россией по итогам саммита в Швейцарии. Ранее он также заявлял, что Киев может вернуться к переговорам, не выдвигая условие о возвращении страны к границам 1991 года.