Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 6 мая 2024Бывший СССР

Названы последствия провала встречи по Украине в Швейцарии для Зеленского

Соскин: провал встречи в Швейцарии может привести к краху власти Зеленского

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Провал встречи по Украине в Швейцарии, запланированной на 15-16 июня, может привести к краху власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Все идет к тому, что этот последний почин Зеленского, Ермака, их команды с этой так называемой встречей в Швейцарии, она может закончиться очень плачевно. И это будет полным крахом режима Зеленского», — заявил Соскин.

Он также уверен, что власти Зеленского также угрожает тот факт, что 20 мая закончится срок его полномочий, после чего он станет нелегитимным президентом.

Ранее Зеленский допустил, что Украина может начать переговоры с Россией по итогам саммита в Швейцарии. Ранее он также заявлял, что Киев может вернуться к переговорам, не выдвигая условие о возвращении страны к границам 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      В Госдуме захотели провести шашлычную амнистию

      Депутаты разрешили «Роскосмосу» закрыть закупки

      Франция отправит посла на инаугурацию Путина

      Российский самолет сел в Шереметьево после сигнала тревоги

      Тушивший «Крокус» пожарный описал возможный сценарий поджога концертного зала

      В России высказались о планах Китая работать с Францией над украинским вопросом

      Израиль начал бомбардировки Рафаха

      Полковник объяснил принцип работы российской бомбы с «эффектом землетрясения»

      Появилось видео уничтожения катеров ВСУ у Крыма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше