Падение цен на один вид жилья в России объяснили

Эксперт Борисова: цены на «вторичку» упали в связи с высокой ключевой ставкой

За апрель 2024 года стоимость жилья на вторичном рынке в России в среднем снизилась на 0,5-1,5 процента. Причины падения цен на один вид недвижимости в стране объяснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Ольга Борисова, пишет «Российская газета».

Сильнее всего «вторичка» подешевела в Рязани и Владивостоке — на 1,5 и 1,1 процента соответственно. По словам эксперта, рынок жилья в данный момент насыщен за счет новостроек, причем новые квартиры продолжают строиться. Так, в 2023 году было введено уже более 110 миллионов квадратных метров жилья, а общее число новых проектов в российских регионах увеличилось на 21 процент.

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение цен на «вторичку», стала высокая ключевая ставка ЦБ, удерживаемая на протяжении длительного времени, отметила Борисова. Она пояснила, что большинство льготных ипотечных программ стимулируют россиян приобретать жилье в новостройках, поскольку ставки по ним приблизительно в полтора-два раза ниже, чем по жилищным кредитам на готовые квартиры. Специалист добавила, что в связи с этим в январе-марте участники вторичного рынка заняли выжидательную позицию. В апреле ставку сохранили на том же уровне, а из-за того, что покупателей с наличными деньгами на рынке менее трети, то собственники решили идти на уступки.

Третья причина кроется в сезонности. Борисова указала, что весной рынок активизируется, однако на данный момент есть проблема с ликвидностью. В итоге на сделку в прошлом месяце вышли продавцы, которые нуждаются в деньгах.

Ранее в мае стало известно, что стоимость вторичного жилья снизилась в каждом третьем крупном городе России.