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14:56, 6 мая 2024Путешествия

Пассажирский самолет подал сигнал тревоги и повернул на Москву

НСН: летевший в Оренбург пассажирский самолет подал сигнал тревоги в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Москвы в Оренбург пассажирский самолет подал сигнал тревоги в небе и повернул в сторону аэропорта вылета. Об этом сообщает НСН со ссылкой на онлайн-сервис для отслеживания полетов Flightradar.

Уточняется, что лайнер NWS077 авиакомпании Nordwind пропал с карт Flightradar, но перед этим успел подать аварийный сигнал. Воздушное судно развернулось над Нижегородской областью и направилось обратно в столицу, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее другой российский самолет объявил сигнал срочности в небе. Когда лайнер летел из Нижневартовска в Москву 2 мая, один из пассажиров внезапно почувствовал недомогание.

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      Марк Успенский
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