Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:01, 6 мая 2024Наука и техника

Sony выпустит смартфон с разъемом для наушников

Sony запланировала смартфон Xperia 10 VI с разъемом для проводных наушников

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская компания Sony запланировала выпустить смартфон с разъемом для проводных наушников. Об этом в своем X рассказал известный инсайдер Эван Бласс.

По словам специалиста, новый аппарат Xperia 10 VI компания представит на презентации в конце мая. Особенностью девайса окажется наличие интерфейса для подключения проводных наушников. Современные смартфоны обычно выходят без 3,5-миллиметрового разъема для наушников, поэтому Xperia 10 VI будет выделяться на их фоне. Так, Apple отказалась от порта для гарнитуры в iPhone 7 еще в 2016 году.

Кроме разъема для наушников гаджет выйдет с небольшим дисплеем, имеющим две горизонтальные экранные рамки. Аппарат получит двойную камеру с двухкратным зумом и светодиодной вспышкой. Устройство будет доступно в черном, белом и лавандовом цветах.

Судя по всему, смартфон Sony получит влагозащиту. Информация о диагонали дисплея, процессоре, оперативной и постоянной памяти не раскрывается. Ожидается, что компания представит смартфон на мероприятии 17 мая. В этот же день фирма должна показать и флагманский аппарат Sony Xperia 1 VI.

Ранее специалисты агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) назвали самые востребованные модели смартфонов Apple на рынке США. Самым популярным аппаратом оказался iPhone 15 Pro Max.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не смог сдержать улыбки». В Китае удивились поведению Лукашенко во время встречи с российским лидером в Кремле

      Россиян предупредили о схеме мошенников в преддверии 9 мая

      В российском регионе взяты наркодилеры с 24 килограммами мефедрона

      Российский футбольный тренер пожаловался на размер пенсии

      Французский военный легион понес первые потери на СВО

      Уровень тревожности россиян после теракта в «Крокусе» снизился

      В России сравнили французские войска на Украине с интервентами

      Появилось видео нового российского танка с защитой против дронов

      Стало известно об ударах по энергосистеме и складу в Сумах

      Россиянам стали чаще отказывать в реструктуризации кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше