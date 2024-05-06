Пилот заметил дрон в полете над Москвой

Aviaincident: пилот заметил дрон во время полета в московском районе Косино

Пилот легкомоторного самолета заметил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время полета над Москвой. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла около 19:30 4 мая на рейсе лайнера Piper Ra- 2799G. Пилот компании «Флайт Центр» заметил дрон самолетного типа над районом Косино на востоке столицы. Объект находился на высоте около 300 метров.

По данным источника, планы по использованию воздушного пространства беспилотниками в тот момент там отсутствовали. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

В тот же день в районе города Венев Тульской области пилоты пассажирского самолета увидели в небе красный шар с подвесным устройством. Неопознанный аппарат находился на расстоянии около 1,5 километра от воздушного судна.