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10:13, 6 мая 2024Путешествия

Пилоты заметили красный шар во время полета над Россией

Aviaincident: пилоты «Азимута» заметили красный шар во время полета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты российской авиакомпании «Азимут» заметили в небе неопознанный летательный аппарат во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 4 мая на рейсе из Еревана в московский аэропорт Внуково. Около 20:00 самолет находился на высоте примерно 8,5 тысячи метров и пролетал в 15 километрах от города Венев Тульской области. Экипаж Sukhoi SuperJet 100 доложил о красном шаре с подвесным устройством на расстоянии около 1,5 километра от воздушного судна. Уточняется, что о произошедшем уведомили органы противовоздушной обороны.

По данным FlightAware, лайнер благополучно приземлился в Москве около 20:40.

В апреле пилоты другой российской авиакомпании заметили серебристый шар в полете над Москвой. В тот момент лайнер летел на высоте около 800 метров, а объект находился выше.

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      Мария Борисова
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