Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:13, 6 мая 2024Путешествия

Почти три сотни россиян застряли в аэропорту за границей

Msk1.ru: около 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Почти три сотни российских туристов застряли в аэропорту Хургады и не могут вылететь из Египта в Москву. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

По словам одной из пассажирок, изначально рейс был назначен на 6 утра 5 мая, однако его трижды переносили. В результате около 260 путешественников ждали очереди на вылет из-за границы.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024

При этом многие туристы столкнулись с трудностями при покупке еды и воды, потому что товары в аэропорту продаются только за доллары. «Валюты у многих нет, детей нечем кормить и поить», — возмутилась россиянка. Представители авиакомпании Al Masria с пассажирами не связывались, гостиницу и питание им не предоставили.

Около 4 утра 6 мая женщина сообщила, что часть путешественников посадили на рейс, в аэропорту Хургады на тот момент оставались приблизительно 180 человек.

Через несколько часов появилась информация, что некоторым россиянам придется ждать вылета еще как минимум 16 часов. Причиной сбоев могла стать нехватка воздушных судов у перевозчика.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» также сообщил застрявших в Египте россиянах. По данным источника, улететь в Москву не могут два рейса, то есть около 600 пассажиров. «Пассажиры с маленькими детьми спят в нечеловеческих условиях. Туалеты грязные. Персонала аэропорта нет вообще», — сказано в публикации.

Ранее сотни туристов из России застряли на Пхукете из-за поломки самолета. Вылет задержали на сутки, на время ожидания людей разместили в гостинице.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке ВСУ на регион России

      Появилось фото с места удара беспилотников по автобусам в Белгородской области

      Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автобусы с людьми

      Стало известно о возможном отказе Байдена от участия в выборах

      «Это уже не тикток-военные». В России сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО

      Россиянин пытался перелезть через забор на границе с Китаем ради друзей

      Член НАТО заявил о повышении боеготовности на границе с Россией

      Гол Панарина помог «Рейнджерс» победить на старте второго раунда плей-офф НХЛ

      МИД России заявил о готовности к ответным мерам при размещении ракет США в АТР

      В Москве накрыли подпольный цех по производству поддельной бытовой химии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше