Почти три сотни россиян застряли в аэропорту за границей

Msk1.ru: около 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады

Почти три сотни российских туристов застряли в аэропорту Хургады и не могут вылететь из Египта в Москву. Об этом сообщил портал Msk1.ru.

По словам одной из пассажирок, изначально рейс был назначен на 6 утра 5 мая, однако его трижды переносили. В результате около 260 путешественников ждали очереди на вылет из-за границы.

При этом многие туристы столкнулись с трудностями при покупке еды и воды, потому что товары в аэропорту продаются только за доллары. «Валюты у многих нет, детей нечем кормить и поить», — возмутилась россиянка. Представители авиакомпании Al Masria с пассажирами не связывались, гостиницу и питание им не предоставили.

Около 4 утра 6 мая женщина сообщила, что часть путешественников посадили на рейс, в аэропорту Хургады на тот момент оставались приблизительно 180 человек.

Через несколько часов появилась информация, что некоторым россиянам придется ждать вылета еще как минимум 16 часов. Причиной сбоев могла стать нехватка воздушных судов у перевозчика.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» также сообщил застрявших в Египте россиянах. По данным источника, улететь в Москву не могут два рейса, то есть около 600 пассажиров. «Пассажиры с маленькими детьми спят в нечеловеческих условиях. Туалеты грязные. Персонала аэропорта нет вообще», — сказано в публикации.

Ранее сотни туристов из России застряли на Пхукете из-за поломки самолета. Вылет задержали на сутки, на время ожидания людей разместили в гостинице.