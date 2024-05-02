Сотни россиян застряли в Таиланде на сутки из-за поломки самолета

TourDom: 415 россиян на сутки застряли на Пхукете из-за поломки Boeing

Сотни российских туристов на сутки застряли на популярном курорте Таиланда Пхукет из-за поломки самолета. Об этом пишет TourDom со ссылкой на одного из путешественников.

Мужчина сообщил изданию, что из-за возникшей неисправности Boeing 777 авиакомпании Red Wings туристы из Санкт-Петербурга не могут вернуться на родину. По словам очевидцев, пассажиров уже начали расселять по отелям.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе перевозчика. Представитель авиакомпании подчеркнул, что все 415 человек, которые должны были улететь из Пхукета в северную столицу, были размещены в гостиницах. Пассажирам также принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее молодожены отправились в медовый месяц на Бали и застряли на три дня в затопленном аэропорту Дубая во время пересадки. Когда самолет пары американцев приземлился в воздушной гавани, разразился сильный шторм.

